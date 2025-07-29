У Харкові втопився чоловік
Трагічна подія трапилася 27 липня на Вулиці Нескорених у Харкові. У річці потонув місцевий житель
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Водолази вилучили з води тіло 43-річного потопельника.
"Обставини події встановлюються правоохоронними органами", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Журавлівському гідропарку в Харкові потонула 8-річна дитина. Хлопчик зник у водоймі під час купання.
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