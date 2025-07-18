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18 липня 2025, 14:10

Жахлива аварія в Івано-Франківській громаді: загинув водій Tesla - двоє постраждалих госпіталізовані

18 липня 2025, 14:10
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фото: поліція Івано-Франківської області
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На трасі біля Чукалівки зіткнулися Tesla та мікроавтобус - один чоловік загинув, ще двоє потрапили до лікарні

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 18 липня поблизу села Чукалівка Івано-Франківської міської громади. Близько 10:05 на трасі Н-9 "Стрий - Чернівці - Мамалига" зіткнулися два транспортні засоби - легковик Tesla та мікроавтобус Mercedes Sprinter.

За попередніми даними поліції, внаслідок лобового зіткнення водій Tesla загинув на місці. Водночас кермувальника та пасажира Mercedes з численними травмами госпіталізували до медичного закладу. Їхній стан уточнюється.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група та патрульні. Фахівці документують обставини події, проводять огляд транспортних засобів та території аварії. Дорогу частково перекрито для забезпечення роботи правоохоронців і медиків.

Правоохоронці встановлюють повну картину події. Причини та деталі зіткнення з’ясовують у межах досудового розслідування.

Раніше повідомлялося, на Полтавщині сталась ДТП з неповнолітніми.

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