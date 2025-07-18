Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 4 і поранили 12 цивільних
Минулої доби, 17 липня, російська армія вбила чотирьох мирних жителів Донецької області. Також поранення дістали 12 цивільних
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, росіяни вбили двох цивільних у Костянтинівці і двох — у Покровську.
"Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 361 загиблий і 7 595 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вночі російські війська атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. В області загинув 52-річний чоловік, двоє осіб поранені.
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