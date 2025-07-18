Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 4 і поранили 12 цивільних

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, росіяни вбили двох цивільних у Костянтинівці і двох — у Покровську.

"Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 361 загиблий і 7 595 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.