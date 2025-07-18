Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, унаслідок якої травмувались двоє водіїв і дитина
Аварія сталася у четвер, 17 липня, близько 17 год. на автодорозі сполученням Київ – Одеса, неподалік села Болгарка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Як повідомили у поліції, внаслідок зіткнення автомобілів Hyundai та Toyota, які рухались у попутному напрямку в бік Одеси, тілесні ушкодження отримали обидва водії та 12-річний хлопчик.
Всіх їх із різними тілесними ушкодженнями каретою швидкої допомоги доправили до лікарні.
Перевірка водіїв на стан сп’яніння показала, що вони тверезі.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
Нагадаємо, на Одещині водій Toyota на смерть збив пенсіонера.
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