На Одещині водій BMW відкрив двері і збив мопед

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, 30-річний водій BMW запаркувався на узбіччі і, не впевнившись у безпечності, відчинив водійські дверцята та зачепив мопед, на якому по дорозі їхав 23-річний чоловік із 19-річною пасажиркою.



Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дівчина отримала переломи плеча та гомілки. Її каретою швидкої допомоги доставили до лікарні.



"Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Одещині вантажівка на смерть збила чоловіка.