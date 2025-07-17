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У Полтавській області розслідують аварію з неповнолітніми. Внаслідок ДТП є постраждалі

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 липня поблизу села Шкурупії Решетилівської громади. Попередньо зіткнулись 17-річний водій мотоцикла LONCIN з трактором, яким керував 43-річний чоловік.

Внаслідок аварії мотоцикліст та його 16-річна пасажирка були госпіталізовані. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині сталась аварія. Мотоцикл перевищив швидкість і влетів у легковик ВАЗ, що стояв на узбіччі. Внаслідок аварії водія двоколісного та його 19-річного пасажира госпіталізували до реанімації.