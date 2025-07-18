фото: Офіс Генерального прокурора

Мешканця Івано-Франківщини підозрюють у співпраці з окупаційною владою та наданні ІТ-послуг на користь держави-агресора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За інформацією обласної прокуратури, чоловік займався розробкою вебресурсів для замовників із рф і мав з ними тривалі господарські зв’язки. Йому інкримінують пособництво Росії відповідно до ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що в 2024 році підозрюваний контактував із так званим "заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій Херсонської області", який є представником окупаційної адміністрації. На його замовлення айтівець створив вебсайт, який у подальшому передав для адміністрування. Цей ресурс, за версією слідства, використовувався для розповсюдження ворожої пропаганди та інформаційної дестабілізації.

На Івано-Франківщині повідомили про підозру ІТ-фахівцю, який створював ресурси для рф

Також повідомляється, що згаданий "заступник міністра" брав участь у прийнятті рішень щодо знищення інфраструктури українських телекомунікаційних об'єктів. У такий спосіб створений сайт міг бути частиною ширшої стратегії з інформаційного впливу на тимчасово окупованих територіях.

Зловмисника затримали відповідно до ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Суд задовольнив клопотання прокурорів і обрав для нього запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

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