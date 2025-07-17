фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала у Харкові 45-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За версією слідства, вона збирала інформацію про можливу дислокацію українських військових поблизу адміністративних будівель міськради. Зібрані дані жінка передала ворогу з метою організації ракетного удару.

Під час оперативних заходів СБУ встановила, що фігурантку завербували через проросійські Telegram-канали, де вона систематично залишала коментарі з підтримкою агресора. Після вербування жінка розпочала збір розвідданих, обходячи урядові об'єкти й фіксуючи присутність техніки або українських військових. Передачу координат вона здійснювала через чат-бот, який адмініструє Сергій Лебедєв – один із координаторів проросійської агентурної мережі, що переховується в тимчасово окупованому Донецьку.

Затримання відбулося за місцем проживання підозрюваної. Її дії були задокументовані, після чого жінці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване розповсюдження інформації про ЗСУ та публічне виправдовування збройної агресії проти України.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Суд не дозволив внесення застави. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії продовжуються під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, до 14 років ув'язнення засудили колаборанта, який допомагав росіянам створювати "тюрму" в Херсоні.