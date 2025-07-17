фото: поліція Івано-Франківської області

За останню добу на дорогах Івано-Франківщини трапилися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє - отримали тілесні ушкодження

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Обидва інциденти сталися у різних частинах області. Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин аварій.

Одна з автопригод, у якій постраждали двоє осіб, сталася на території П’ядицької територіальної громади. Медики надали потерпілим необхідну допомогу, їх госпіталізували. Ще одна ДТП сталася в Івано-Франківському районі. На жаль, водій загинув на місці.

Поліція з’ясовує всі деталі та обставини обох інцидентів. За фактом загибелі водія слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

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