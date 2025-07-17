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17 липня 2025, 12:11

На Івано-Франківщині за останню добу у ДТП загинула людина, ще двоє - в лікарні

17 липня 2025, 12:11
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фото: поліція Івано-Франківської області
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За останню добу на дорогах Івано-Франківщини трапилися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, ще двоє - отримали тілесні ушкодження

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Обидва інциденти сталися у різних частинах області. Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин аварій.

Одна з автопригод, у якій постраждали двоє осіб, сталася на території П’ядицької територіальної громади. Медики надали потерпілим необхідну допомогу, їх госпіталізували. Ще одна ДТП сталася в Івано-Франківському районі. На жаль, водій загинув на місці.

ДТП на Івано-ФранківщиніДТП на Івано-ФранківщиніДТП на Івано-ФранківщиніДТП на Івано-Франківщині

Поліція з’ясовує всі деталі та обставини обох інцидентів. За фактом загибелі водія слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині мотоцикл врізався в припарковане авто: двоє 19-річних юнаків - у реанімації.

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