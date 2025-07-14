Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві припинили діяльність шахрайських колл-центрів, які під виглядом фінансових консультантів виманювали гроші у громадян

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Масштабну операцію провели працівники Київської міської прокуратури разом з окружними підрозділами. В межах слідчих дій правоохоронці провели одночасно 15 обшуків за адресами, де діяли сумнівні колл-центри.

За попередніми даними, зловмисники створили цілу мережу офісів, у яких працювали оператори. Вони телефонували громадянам, представляючись співробітниками банків або інвестиційних компаній. Людям пропонували вкласти кошти у вигідні криптовалютні проєкти чи біржову торгівлю. У результаті довірливі громадяни надавали зловмисникам доступ до своїх особистих кабінетів, банківських рахунків і втрачали гроші.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 одиниць комп'ютерної техніки, велику кількість мобільних телефонів, SIM-карт, підроблені документи, а також предмети з російською символікою. Серед них - портрети Путіна, бланки документів РФ та відзнаки нібито від фсб. Їх походження наразі встановлюється.

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