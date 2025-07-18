фото: Офис Генерального прокурора

Жителя Ивано-Франковской области подозревают в сотрудничестве с оккупационными властями и предоставлении ИТ-услуг в пользу государства-агрессора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно информации областной прокуратуры, мужчина занимался разработкой вебресурсов для заказчиков из России и имел с ними длительные хозяйственные связи. Ему инкриминируют пособничество России в соответствии с ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в 2024 году подозреваемый контактировал с так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области", являющимся представителем оккупационной администрации. По его заказу IT-специалист создал вебсайт, который в дальнейшем передал для администрирования. Этот ресурс по версии следствия использовался для распространения враждебной пропаганды и информационной дестабилизации.

На Ивано-Франковщине сообщили о подозрении ИТ-специалисту, который создавал ресурсы для рф

Также сообщается, что упомянутый "заместитель министра" принимал участие в принятии решений по уничтожению инфраструктуры украинских телекоммуникационных объектов. Таким образом, созданный сайт мог быть частью более широкой стратегии по информационному влиянию на временно оккупированных территориях.

Злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал для него меру пресечения - содержание под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков.