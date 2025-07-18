07:46  18 июля
Штормовое предупреждение: Украину накроют ливни и грозы
05:40  18 июля
На Житомирщине корова упала в очистное сооружение
03:05  18 июля
В Днепре произошел скандал в маршрутке из-за российской музыки
UA | RU
UA | RU
18 июля 2025, 12:30

В Ивано-Франковской области задержали IT-специалиста за сотрудничество с РФ

18 июля 2025, 12:30
Читайте також українською мовою
фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Жителя Ивано-Франковской области подозревают в сотрудничестве с оккупационными властями и предоставлении ИТ-услуг в пользу государства-агрессора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно информации областной прокуратуры, мужчина занимался разработкой вебресурсов для заказчиков из России и имел с ними длительные хозяйственные связи. Ему инкриминируют пособничество России в соответствии с ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в 2024 году подозреваемый контактировал с так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области", являющимся представителем оккупационной администрации. По его заказу IT-специалист создал вебсайт, который в дальнейшем передал для администрирования. Этот ресурс по версии следствия использовался для распространения враждебной пропаганды и информационной дестабилизации.

На Ивано-Франковщине сообщили о подозрении ИТ-специалисту, который создавал ресурсы для рф

Также сообщается, что упомянутый "заместитель министра" принимал участие в принятии решений по уничтожению инфраструктуры украинских телекоммуникационных объектов. Таким образом, созданный сайт мог быть частью более широкой стратегии по информационному влиянию на временно оккупированных территориях.

Злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал для него меру пресечения - содержание под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область коллаборант пропаганда задержание сайт разработка
Жительница Запорожской области убила сожителя в Одессе
17 июля 2025, 21:55
Передавала врагу координаты мэрии: в Харькове задержали осведомительницу РФ
17 июля 2025, 13:54
В Ивано-Франковской области за последние сутки в ДТП погиб человек, еще двое - в больнице
17 июля 2025, 12:11
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
Украинские хакеры нанесли серьезный удар по российскому "Газпрому"
18 июля 2025, 13:39
Артем Пивоваров и Александр Усик презентовали общий трек перед боем с Дюбуа
18 июля 2025, 13:38
В Одесской области исчез 9-летний мальчик
18 июля 2025, 13:31
Украина получила 70 тысяч доз вакцины для защиты детей от пяти болезней
18 июля 2025, 13:26
На Волыни задержан военнослужащий, который планировал торговать фиктивными документами для выезда за границу
18 июля 2025, 13:23
Каменский район под ударом БпЛА: двое погибших, среди раненых - 29-летняя женщина в тяжелом состоянии
18 июля 2025, 13:18
В Одесской области водитель BMW открыл дверь и сбил мопед
18 июля 2025, 13:11
В Днепропетровской области под видом газовика мужчина обманул пожилых людей на 80 тыс. грн
18 июля 2025, 13:02
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в результате которого травмировались двое водителей и ребенок
18 июля 2025, 12:59
Бойцы бригады "Гарт" показали, как уничтожают врага на Харьковщине
18 июля 2025, 12:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »