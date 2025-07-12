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12 липня 2025, 19:10

На Прикарпатті водій збив 87-річного велосипедиста

12 липня 2025, 19:10
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Фото: Нацполіція
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В Івано-Франківській області сталась ДТП. Водій збив чоловіка на велосипеді

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 12 липня о 14:44 в селищі Лисець. Там 68-річний водій Mercedes Sprinter наїхав на 87-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП потерпілого госпіталізували.

Як показала перевірка, водій автобуса був тверезий. Правоохоронці встановлюють деталі аварії.

Нагадаємо, раніше в Дарницькому районі столиці маршрутний автобус врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей. Серед них — підліток.

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