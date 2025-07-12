На Прикарпатье водитель сбил 87-летнего велосипедиста
В Ивано-Франковской области произошло ДТП. Водитель сбил мужчину на велосипеде
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Авария произошла 12 июля в 14:44 в поселке Лисец. Там 68-летний водитель Mercedes Sprinter наехал на 87-летнего велосипедиста.
Как показала проверка, водитель автобуса был трезв. Правоохранители устанавливают детали аварии.
Напомним, ранее в Дарницком районе столицы маршрутный автобус врезался в грузовик. В результате пострадали 12 человек. Среди них – подросток.
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