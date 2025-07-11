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У Києві сталась аварія з маршрутним автобусом. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась близько 17 години у Дніпровському районі столиці. Попередньо, водій маршрутного автобуса не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку, яка була припаркована у крайній правій смузі.

Внаслідок ДТП 12 осіб отримали травми. Переважно це переломи, забоїни та садна. Відомо, що серед потерпілих є неповнолітня дівчина. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталась аварія на автодорозі Н-10. Водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" з невстановлених наразі причин виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем "Volkswagen".