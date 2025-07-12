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12 липня 2025, 17:30

На Полтавщині зіткнулись дві іномарки: є постраждалий

12 липня 2025, 17:30
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині сталась ДТП з мотоциклом. Правоохоронці з'ясовують обставини

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 11 липня близько 12:30 на вулиці Захисників України у місті Гадячі Миргородського району. Попередньо, 48-річний водій Volkswagen Multivan зіткнувся з Loncin Lx 250, за кермом якого був 29-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водія двоколісного госпіталізували.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зіткнулись "Mercedes-Benz" та "Skoda". Внаслідок аварії постраждали водій "Mercedes" та його 26-річний пасажир із села Антопіль.

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