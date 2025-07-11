Мотосезон на Прикарпатті: за півроку – понад 100 аварій, 10 загиблих
На Івано-Франківщині за перші шість місяців 2025 року сталося 104 дорожньо-транспортні пригоди за участі мототранспорту. У 92 випадках були постраждалі: травмовано 120 людей, ще 10 – загинули
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що найпоширенішими причинами аварій залишаються:
- недосвідченість водіїв,
- перевищення швидкості,
- порушення правил маневрування,
- недбале керування двоколісним транспортом.
Особливо тривожною є ситуація з участю дітей. За півроку на дорогах області зафіксували 54 ДТП за участі неповнолітніх. У 50 випадках діти отримали травми, постраждали 47 підлітків.
Крім того, від початку року поліцейські склали 80 адмінпротоколів на водіїв мототранспорту, які перебували за кермом у стані сп'яніння.
Правоохоронці наголошують керувати мопедом чи мотоциклом можна лише з 16 років після отримання відповідного посвідчення, транспорт має бути зареєстрованим і з номерним знаком, водій і пасажир повинні бути в шоломах.
Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині зіткнулися два авто на пішохідному переході.