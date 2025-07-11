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11 липня 2025, 15:07

Мотосезон на Прикарпатті: за півроку – понад 100 аварій, 10 загиблих

11 липня 2025, 15:07
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фото: Національна поліція
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На Івано-Франківщині за перші шість місяців 2025 року сталося 104 дорожньо-транспортні пригоди за участі мототранспорту. У 92 випадках були постраждалі: травмовано 120 людей, ще 10 – загинули

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що найпоширенішими причинами аварій залишаються:

  • недосвідченість водіїв,
  • перевищення швидкості,
  • порушення правил маневрування,
  • недбале керування двоколісним транспортом.

Особливо тривожною є ситуація з участю дітей. За півроку на дорогах області зафіксували 54 ДТП за участі неповнолітніх. У 50 випадках діти отримали травми, постраждали 47 підлітків.

Крім того, від початку року поліцейські склали 80 адмінпротоколів на водіїв мототранспорту, які перебували за кермом у стані сп'яніння.

Правоохоронці наголошують керувати мопедом чи мотоциклом можна лише з 16 років після отримання відповідного посвідчення, транспорт має бути зареєстрованим і з номерним знаком, водій і пасажир повинні бути в шоломах.

Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині зіткнулися два авто на пішохідному переході.

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