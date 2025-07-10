фото: поліція Івано-Франківської області

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На автодорозі Н-10 між селами Майдан та Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів. Аварія трапилася близько 13:40.

За інформацією правоохоронців, водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" з невстановлених наразі причин виїхав на зустрічну смугу руху. Там його транспортний засіб зіткнувся з автомобілем "Volkswagen". Унаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження, проте, за попередніми даними, ніхто з учасників події не постраждав.

Поліцейські задокументували обставини ДТП та забезпечили регулювання дорожнього руху на час слідчих дій. Наразі триває перевірка, під час якої буде встановлено точні причини інциденту, а також перевірено технічний стан обох транспортних засобів і наявність у водіїв ознак сп’яніння.

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