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09 липня 2025, 21:44

На Івано-Франківщині зіткнулися два авто на пішохідному переході: подробиці події

09 липня 2025, 21:44
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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У Яремче сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Інцидент трапився 9 липня близько 14:00. До поліції надійшло повідомлення про зіткнення на пішохідному переході в межах міста.

За попередніми даними правоохоронців, водій "Opel Astra" зупинився перед "зеброю", щоби пропустити пішоходів. У цей момент іззаду наблизився "Volkswagen Golf", водій якого не витримав безпечної дистанції та не встиг загальмувати. Внаслідок цього відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Медичної допомоги учасники події не потребували. Алкотест показав, що обидва кермувальники були тверезими. Правоохоронці склали на водія "Volkswagen Golf" адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Після оформлення пригоди рух транспорту на ділянці дороги повністю відновили.

Нагадаємо, на Волині в ДТП травмувалися троє підлітків: поліція з'ясовує обставини аварії.

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