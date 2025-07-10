13:39  10 липня
Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують
10:19  10 липня
Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської
06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 15:54

На Черкащині через п’яного водія сталася ДТП з постраждалими: що відомо

10 липня 2025, 15:54
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Черкащини
Читайте также
на русском языке

7 липня близько 23:00 на автодорозі біля села Дмитрушки в Уманському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За попередніми даними, 30-річний водій Renault Megan виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 51-річного чоловіка.

У результаті аварії травми отримав водій ВАЗу, його госпіталізували до лікарні. Також медики оглянули двох пасажирів цього авто - 31-річну жінку та шестирічного хлопчика. Вони відмовилися від госпіталізації, їхній стан стабільний.

Фото: поліція Черкащини

Поліція під час огляду встановила, що водій Renault перебував у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані, що призвело до ДТП з постраждалими.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини пригоди.

Нагадаємо, аварія з двоповерховим автобусом у Дніпрі: в якому стані постраждалі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Умань Черкаська область ДТП нетверезий водій постраждалі поліція
ДТП на Прикарпатті: мікроавтобус Mercedes Sprinter влетів у легкове авто Volkswagen
10 липня 2025, 14:47
У мережі оприлюднили відео вбивства полковника СБУ
10 липня 2025, 14:46
Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Тернопільщині, в якій загинули четверо людей
10 липня 2025, 14:16
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
На Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів мали переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка
10 липня 2025, 17:18
Знав про загрозу, але нічого не зробив: у Києві оголосили про підозру чиновнику через підтоплення станцій метро
10 липня 2025, 16:56
Велика Британія виділяє Україні $3,4 млрд кредиту та передасть 5000 зенітних ракет
10 липня 2025, 16:34
Вбили за 10 тисяч гривень: у Вінниці судили чоловіків за жорстоке вбивство
10 липня 2025, 16:32
На Закарпатті судитимуть підприємця, який не сплатив майже 4 млн грн податків
10 липня 2025, 16:19
Затримано шістьох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ у різних регіонах
10 липня 2025, 16:18
На Київщині на смерть збили дитину
10 липня 2025, 16:13
На Київщині правоохоронці викрили нелегальну нафтобазу та мережу АЗС
10 липня 2025, 16:05
На Буковині пролунали потужні вибухи
10 липня 2025, 15:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »