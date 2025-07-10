Фото: поліція Черкащини

7 липня близько 23:00 на автодорозі біля села Дмитрушки в Уманському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За попередніми даними, 30-річний водій Renault Megan виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем ВАЗ під керуванням 51-річного чоловіка.

У результаті аварії травми отримав водій ВАЗу, його госпіталізували до лікарні. Також медики оглянули двох пасажирів цього авто - 31-річну жінку та шестирічного хлопчика. Вони відмовилися від госпіталізації, їхній стан стабільний.

Фото: поліція Черкащини

Поліція під час огляду встановила, що водій Renault перебував у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у нетверезому стані, що призвело до ДТП з постраждалими.

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини пригоди.

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