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16 червня 2025, 17:25

Трагічна ДТП на Прикарпатті: загинула 71-річна жінка, двоє постраждали

16 червня 2025, 17:25
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фото: поліція Івано-Франківської області.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Одна людина загинула, ще двоє отримали травми внаслідок ДТП, що трапилася у Заболотівській територіальній громаді. Поліція Прикарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася ввечері 15 червня близько 23 години 34 хвилини у селищі Заболотів. За попередніми даними, 39-річна водійка легкового автомобіля "Форд Мондео", яка проживає у цій громаді, не врахувала дорожню обстановку та вибрала небезпечну швидкість руху. Через це машина з’їхала з проїжджої частини та перекинулася у кювет.

Трагічна ДТП на Прикарпатті. фото: Національна поліція України.

В результаті аварії загинула 71-річна пасажирка авто. Водійка та ще одна пасажирка, 1990 року народження з Коломийського району, отримали травми і були доставлені до лікарні.

Відомо, що кермувальниця була твереза.

Правоохоронці внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві сталась масштабна ДТП, постраждало багато людей.

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