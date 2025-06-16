фото: полиция Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП, которое произошло в Заболотовской территориальной громаде. Полиция Прикарпатья открыла уголовное производство по факту этого ДТП.

Авария произошла вечером 15 июня в 23 часа 34 минуты в поселке Заболотов. По предварительным данным, проживающая в этой громаде 39-летняя водитель легкового автомобиля "Форд Мондео" не учла дорожную обстановку и выбрала опасную скорость движения. Поэтому машина съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет.

Трагическое ДТП в Прикарпатье. фото: Национальная полиция Украины.

В результате аварии погибла 71-летняя пассажирка автомобиля. Водитель и еще одна пассажирка, 1990 года рождения из Коломыйского района, получили травмы и были доставлены в больницу.

Известно, что водитель транспортного средства была трезвая.

Правоохранители внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Полтаве произошло масштабное ДТП, пострадало много людей.