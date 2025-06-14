У Полтаві сталась масштабна ДТП, постраждало багато людей
У Полтаві автомобіль в'їхав у парковку, постраждали п’ятеро людей
Про це повідомила поліція Полтавщини у Телеграмі, передає RegioNews.
ДТП сталася 14 червня близько 03:30 на пр. М.Вавілова в обласному центрі. За попередньою інформацією, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.
"Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla. Трьох травмованих госпіталізовано. Ще двом особам надана медична допомога без госпіталізації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок.
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