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13 червня 2025, 17:43

На Прикарпатті перекрили канал переправлення чоловіків за кордон

13 червня 2025, 17:43
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили ще один нелегальний канал переправлення чоловіків за кордон. "Послугу" організатор оцінив у 8 тисяч доларів

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Прикарпатські правоохоронці затримали організатора схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. 32-річний житель Косівського району виявився організатором.

За 8 доларів США зловмисник обіцяв перевезти чоловіка до прикордонної території. Після цього "клієнт" повинен був пішки подолати лісовий маршрут у гірській місцевості та перетнути кордон.

Правоохоронці затримали їх обох. Організатору повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше у трьох областях України поліція затримала зловмисників, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон за великі суми. Вони за 7-20 тисяч доларів обіцяли перетин кордону з Румунією або республікою Білорусь.

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