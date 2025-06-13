Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили ще один нелегальний канал переправлення чоловіків за кордон. "Послугу" організатор оцінив у 8 тисяч доларів

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Прикарпатські правоохоронці затримали організатора схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. 32-річний житель Косівського району виявився організатором.

За 8 доларів США зловмисник обіцяв перевезти чоловіка до прикордонної території. Після цього "клієнт" повинен був пішки подолати лісовий маршрут у гірській місцевості та перетнути кордон.

Правоохоронці затримали їх обох. Організатору повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше у трьох областях України поліція затримала зловмисників, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон за великі суми. Вони за 7-20 тисяч доларів обіцяли перетин кордону з Румунією або республікою Білорусь.