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13 червня 2025, 15:58

Незаконний перетин кордону за 7000$: на Рівненщині затримали організаторів схеми

13 червня 2025, 15:58
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фото: Національна поліція
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На Рівненщині правоохоронці викрили та затримали двох 29-річних жителів села Вербівка, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 11 червня.

Обходячи офіційні контрольно-пропускні пункти, зловмисники намагалися перевезти двох громадян призовного віку за межі країни.

Правоохоронці затримали організаторів саме під час передачі їм грошових коштів.

За свої "послуги" зловмисники вимагали по 7 тисяч доларів США з кожного клієнта.

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Слідчі повідомили їм про підозру.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень кожному.

За вчинене правопорушення затриманим загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у трьох областях України поліція затримала учасників злочинної схеми, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон за великі суми.

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