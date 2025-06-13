Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили еще один нелегальный канал переправки мужчин за границу. "Услугу" организатор оценил в 8 тысяч долларов

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Прикарпатские правоохранители задержали организатора схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. 32-летний житель Косовского района оказался организатором.

За 8 долларов США злоумышленник обещал перевезти мужчину в приграничную территорию. После этого "клиент" должен был пешком преодолеть лесной маршрут в горной местности и пересечь границу.

Правоохранители задержали их обоих. Организатору сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в трех областях Украины полиция задержала злоумышленников, переправлявших мужчин призывного возраста за границу за большие суммы. Они за 7-20 тысяч долларов обещали пересечение границы с Румынией или республикой Беларусь.