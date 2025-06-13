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13 червня 2025, 17:36

На Закарпатті 18-річний хлопець заробляв тисячі євро на "мандрівках" для ухилянтів

13 червня 2025, 17:36
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті затримали 18-річного хлопця, який займався переправленням осіб за кордон. З кожного клієнта він брав тисячі євро

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

На Закарпатті затримали 18-річного організації схеми незаконного переправлення осіб через кордон. Він за 6 300 євро переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску.

Маршрут зловмисник проклав в межах Ужгородського району. До кордону "клієнтів" везли на автомобілі. Потім до Словаччини вони йшли пішки. 18-річного організатора схеми затримали "на гарячому".

"Слідчі Відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці перевіряють на причетність до цієї схеми ще двох мешканців Перечина, один з яких батько підозрюваного. Слідство у справі триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали батька та сина, які влаштували незаконний "сімейний бізнес". Вони запропонували чоловіку "допомогу" у виїзді в Польщу. За свої "послуги" вони просили 15 тисяч доларів.

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