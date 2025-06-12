У торговому центрі Івано-Франківська пограбували жінку

фото: Національна поліція

Правоохоронці Івано-Франківська оперативно затримали 36-річного мешканця Поляницької громади, який викрав з сумки жінки мобільний телефон та гроші

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 10 червня в одному з торгових центрів міста під час купівлі спортивного взуття.

58-річна потерпіла одразу звернулась на лінію "102", після чого на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронцям вдалося швидко встановити особу підозрюваного та затримати його на одній із вулиць міста. Чоловік зізнався у скоєному.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали чоловіка, який запросив у гості знайомого і обікрав.