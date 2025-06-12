В торговом центре Ивано-Франковска ограбили женщину

фото: Национальная полиция

Правоохранители Ивано-Франковска оперативно задержали 36-летнего жителя Поляницкого общества, который похитил из сумки женщины мобильный телефон и деньги

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 июня в одном из торговых центров города при покупке спортивной обуви.

58-летняя потерпевшая сразу обратилась на линию "102", после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранителям удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его на одной из улиц города. Мужчина признался в содеянном.

Напомним, на Тернопольщине задержали мужчину, который пригласил в гости знакомого и обокрал.