У Києві чоловік із ножем напав на військового і пограбував

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У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали 37-річного місцевого мешканця, який напав на військовослужбовця

Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілого мобільний телефон і втік.

24-річний військовий одразу звернувся до дільничних офіцерів поліції, які патрулювали район.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його. У чоловіка вилучили викрадений ґаджет.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці повідомили про підозру 23-річному киянину, який напав на військовослужбовця Національної гвардії під час несення служби на блокпосту.