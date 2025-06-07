У Києві чоловік із ножем напав на військового і пограбував
У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали 37-річного місцевого мешканця, який напав на військовослужбовця
Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.
Зазначається, що зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілого мобільний телефон і втік.
24-річний військовий одразу звернувся до дільничних офіцерів поліції, які патрулювали район.
Правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його. У чоловіка вилучили викрадений ґаджет.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у столиці повідомили про підозру 23-річному киянину, який напав на військовослужбовця Національної гвардії під час несення служби на блокпосту.