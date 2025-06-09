Житель Тернопільщині може сісти на 8 років за те, що вкрав 15 000 грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До поліції із заявою про крадіжку звернулася 60-річна мешканка Шумської громади. Зі слів потерпілої, невідома особа викрала з її будинку 15 000 гривень, які зберігалися у гаманці.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний житель одного з сіл Кременецького району. У день крадіжки жінка попросила чоловіка допомогти їй по господарству. Коли вона на деякий час відволіклася, зловмисник скористався нагодою та викрав кошти.

За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину.