У Києві касир поштового відділення вкрав із сейфу понад 100 тис. грн

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Правоохоронці затримали 22-річного касира, який викрав із сейфу понад 103 тисячі гривень. Щоб приховати нестачу, він вніс фальшиві записи до внутрішньої касової системи компанії

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Злочин викрили слідчі Подільського управління поліції спільно з кіберполіцією.

За словами слідчої, молодик користувався своїм доступом до каси та електронної системи для привласнення грошей і підробки документів.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за статтями:

ч. 4 ст. 191 ККУ — привласнення майна в умовах воєнного стану;

ч. 1 і ч. 3 ст. 362 ККУ — несанкціонована зміна інформації в електронних системах.

За це чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення із позбавленням права займати відповідні посади.

Поліція наголошує, що службові злочини у фінансовій сфері під час воєнного стану суворо караються законом.

Нагадаємо, на Буковині працівник банку вкрав сотні тисяч гривень у клієнтів.