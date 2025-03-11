Загинув неповнолітній: рятувальники повідомили деталі вибухів в Івано-Франківську
Сьогодні ввечері в Івано-Франківську сталися два вибухи. Є жертва та троє постраждалих, ще чотирьох містян врятували надзвичайники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Спочатку на вулиці Привокзальна біля житлового будинку стався вибух невідомого предмету. Попередньо, одна особа загинула, ще троє травмовані.
"Внаслідок вибуху біля будинку є загиблий неповнолітній", — уточнили в пресслужбі Національної поліції в Івано-Франківській області.
Згодом на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку на площі 400 квадратних метрів. Попередньо, загорання сталося внаслідок вибуху на мансардному поверсі. Там рятувальники евакуювали 15 мешканців з під’їзду будинку, чотирьох людей врятували. Пожежу загасили.
Нагадаємо, ввечері 11 березня в Івано-Франківську, поблизу залізничного вокзалу, пролунали вибухи.