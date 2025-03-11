Вибухи в Дніпрі: повідомляють про влучання в інфраструктуру
У Дніпрі увечері 11 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У ОВА прокоментували ситуацію
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, у Дніпрі пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, є руйнування інфраструктури. Він додав, що всі деталі будуть згодом.
"В області ще є ворожі БпЛА. Будьте обережні. Перебувайте у безпечних місцях. Працює ППО", - написав голова ОВА.
Слід зазначити, що згодом пролунав ще один вибух. Повідомляли про роботу ППО.
Нагадаємо, ввечері 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи. Спочатку пролунав вибух на вулиці Привокзальна: попередньо, одна особа загинула і ще троє травмовані. В Нацполіції повідомили, що загинув неповнолітній.
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