Окупанти атакували інфраструктурні об'єкти Прикарпаття: деталі

фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 7 березня російські війська здійснили атаку на інфраструктуру Прикарпаття. ППО збили ворожі цілі, руйнувань немає

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук, передає RegioNews.

"На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об'єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО", – йдеться в повідомленні.

На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині зафіксовані прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.