Окупанти атакували інфраструктурні об'єкти Прикарпаття: деталі
Вранці 7 березня російські війська здійснили атаку на інфраструктуру Прикарпаття. ППО збили ворожі цілі, руйнувань немає
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук, передає RegioNews.
"На світанку ворог атакував Прикарпаття. Його ціллю були інфраструктурні об'єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО", – йдеться в повідомленні.
На щастя, постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині зафіксовані прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.
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