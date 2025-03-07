На Полтавщині через російську атаку постраждали цивільні, серед них – дитина

фото: Полтавська ОВА

Сьогодні вночі, 7 березня, окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі пошкоджений побутовий газопровід, постраждали мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.

"У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Також через атаку пошкоджені два приватні житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

Нагадаємо, зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.