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07 березня 2025, 07:29

На Полтавщині через російську атаку постраждали цивільні, серед них – дитина

07 березня 2025, 07:29
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фото: Полтавська ОВА
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Сьогодні вночі, 7 березня, окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі пошкоджений побутовий газопровід, постраждали мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.

"У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Також через атаку пошкоджені два приватні житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

Нагадаємо, зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.

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