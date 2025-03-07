Енергетика по всій Україні під масованим ударом РФ, – Галущенко
Зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає RegioNews.
"росія продовжує свій енергетичний терор. росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 березня, російські війська атакували Україну ракетами різних типів.
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