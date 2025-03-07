Війська РФ вдарили по інфраструктурі Чернігівщині: в ОВА розповіли про наслідки атаки
Сьогодні вночі, 7 березня, російські війська атакували обʼєкт критичної інфраструктури на Чернігівщині
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.
"На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині – пошкоджений один із виробничих обʼєктів. Незмінно: росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою", – наголосив В’ячеслав Чаус.
Нагадаємо, зранку 7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилася енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині зафіксовані прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.
Також вночі окупанти атакували Полтавщину. У Миргородському районі пошкоджений побутовий газопровід, постраждали мирні жителі, серед них – дитина.