Оккупанты атаковали инфраструктурные объекты Прикарпатья: детали

фото: Генштаб ВСУ

Утром 7 марта российские войска совершили атаку на инфраструктуру Прикарпатья. ПВО сбили вражеские цели, разрушений нет

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук, передает RegioNews.

"На рассвете враг атаковал Прикарпатье. Его целью были инфраструктурные объекты. Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. Работали силы ПВО", – говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, утром 7 марта под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине зафиксированы прилеты ракет в критический промышленный объект.