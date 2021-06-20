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20 червня 2021, 16:31 78

На пляжі Азовського моря через негоду застрягли 20 автомобілів

20 червня 2021, 16:31 78
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Фото: ДСНС
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З пляжу на узбережжі Азовського моря витягли 20 автомобілів, які загрузли у піску через негоду

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що 19 червня через пориви вітру до 24 м/с та хвиль висотою 13-15 м. утворилася нагінна хвиля на берег та відбулося значне підняття рівня води.

На громадському пляжі між селами Приморський Посад та Новоконстянтинівка виникло підтоплення.

У пастці опинилось 20 автівок, в яких знаходилося 45 дорослих та 6 дітей віком від 4 до 6 років. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного тросу відбуксували автівки на тверде покриття. Життю та здоров’ю врятованих нічого не загрожує”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, пізно ввечері на Обіточній косі в місті Приморськ 9 дорослих та 4 дітей не могли самостійно залишити місце перебування.

Рятувальники на спеціальному транспорті переправили усіх постраждалих у безпечне місце. На ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов залучалося 3 одиниці техніки та 11 осіб особового складу.

Нагадаємо, в Україні через негоду без світла залишаються більше 50 населених пунктів.

Азовське море рятувальники ДСНС авто пляж Запорізька область

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