На Прикарпатье на базе отдыха отравились десять человек

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20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

Все пострадавшие употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе. Состояние их здоровья средней степени тяжести.

По информации местного издания gk-press.if.ua среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они - жители села Саджава, которые 17 июня находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.

Количество человек, которые жили и питались в развлекательном заведении уточняется. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Сейчас в больницы госпитализировали уже 83 взрослых и детей.