В Україні через негоду без світла залишаються більше 50 населених пунктів
Станом на ранок 20 червня у чотирьох регіонах України знеструмленими залишаються 57 населених пунктів
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Без електропостачання залишаються 23 населені пункти у Житомирській області, 20 у Вінницькій, 11 у Київській та 3 у Донецькій області.
В ДСНС зазначили, що до відновлення електропостачання залучили бригади місцевих обленерго.
Крім того, 48 приватних житлових будинків та 118 дворогосподарств все ще залишаються підтопленими у місті Дніпро, а у Донецькій області у воді 30 присадибних ділянок в маріупольському садовому товаристві "Метеор".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що без електрики залишилися 80 населених пунктів у п'яти областях.
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