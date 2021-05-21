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21 травня 2021, 10:31 280

На Івано-Франківщині лісовоз впав у річку, двоє людей загинули

21 травня 2021, 10:31 280
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Фото: із відкритих джерел
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У Калуському районі Івано-Франківської області сталася смертельна аварія - перекинувся і впав в річку лісовоз, в результаті чого двоє людей загинули

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався 20 травня близько десятої години вечора в селі Шевченкове. Вантажний автомобіль-лісовоз "КамАЗ", у салоні якого було троє людей, впав з моста у річку. Двоє із них загинули, ще один отримав травми.

За попередньою інформацією, загиблі — водій 1979 року народження, мешканець села Лолин, та пасажир 1994 року народження, мешканець села Підліски. Ще одного пасажира, 1991 року народження, шпиталізували", - йдеться в повідомленні.

Згідно із попередніми висновками експертів, водій лісовоза не впорався з керуванням, і автомобіль впав з моста в річку із висоти приблизно шість метрів.

Він був повністю завантажений деревиною. На місці продовжують працювати слідчі та криміналісти.

На зображенні може бути: дорога та дерево

Нагадаємо, раніше у Карпатах спалахнула пожежа в розважальному комплексі, який на Великдень відвідав Зеленський.

Івано-Франківськ аварія ліс ДТП смерть рятувальники

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