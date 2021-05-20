У Миколаєві на підприємства сталася пожежа: горів резервуар з пальним

Фото: ДСНС

У Миколаєві співробітники ДСНС ліквідували пожежу на території підприємства, де зберігається дизельне пальне

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

Так, о 07:32 на вул. Індустріальна, 1/15 на території підприємства виникла пожежа в резервуарі з дизельним пальним

Сталась розгерметизація цистерни з дизельним паливом (W-200 м. куб), з подальшим його розливом", - повідомили рятувальники.

Також виникла загроза розповсюдження вогню на інші ємності, однак вогнеборці запобігли цьому. До гасіння залучалось 10 одиниць техніки ГУ ДСНС та 45 рятувальників.

Раніше повідомлялось, що трьох чиновників ДСНС підозрюють у фальсифікації звітності.