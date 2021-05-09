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09 травня 2021, 18:15 796

У Карпатах спалахнула пожежа в розважальному комплексі, який на Великдень відвідав Зеленський

09 травня 2021, 18:15 796
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Горів так званий місцевий "музей магії", в якому президент з дружиною побували на екскурсії
Горів так званий місцевий "музей магії", в якому президент з дружиною побували на екскурсії
Фото: ДСНС Івано-Франківської області
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У Верховині Івано-Франківської області горів розважальний комплекс, який минулого тижня під час відпочинку в Карпатах відвідав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомило ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

8 травня о 9:40 ранку в службу порятунку повідомили про пожежу в селищі Верховина на вулиці Жаб'євський потік. Горів двоповерховий котедж у комплексі "Водограй Карпат". Саме там розташований музей гуцульської магії, який минулого тижня відвідав президент України.

Повідомляється, що вогонь охопив дерев'яне перекриття між першим і другим поверхами будівлі, а також речі домашнього вжитку. О 10:15 пожежу було ліквідовано.

Ймовірна причина пожежі за версією рятувальників - коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, 1-2 травня президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Карпати, візит був неофіційним. Українців обурила поведінка президента, який закликав залишатися вдома на Великодні свята.

Володимир Зеленський Карпати пожежа музей Івано-Франківська область

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