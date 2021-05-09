У Карпатах спалахнула пожежа в розважальному комплексі, який на Великдень відвідав Зеленський

Горів так званий місцевий "музей магії", в якому президент з дружиною побували на екскурсії

Горів так званий місцевий "музей магії", в якому президент з дружиною побували на екскурсії

Фото: ДСНС Івано-Франківської області

У Верховині Івано-Франківської області горів розважальний комплекс, який минулого тижня під час відпочинку в Карпатах відвідав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомило ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, пише RegioNews.

8 травня о 9:40 ранку в службу порятунку повідомили про пожежу в селищі Верховина на вулиці Жаб'євський потік. Горів двоповерховий котедж у комплексі "Водограй Карпат". Саме там розташований музей гуцульської магії, який минулого тижня відвідав президент України.

Повідомляється, що вогонь охопив дерев'яне перекриття між першим і другим поверхами будівлі, а також речі домашнього вжитку. О 10:15 пожежу було ліквідовано.

Ймовірна причина пожежі за версією рятувальників - коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, 1-2 травня президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали Карпати, візит був неофіційним. Українців обурила поведінка президента, який закликав залишатися вдома на Великодні свята.