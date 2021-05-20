В Одесі аварійно приземлився пасажирський літак, поломка сталася над морем
В Одесі здійснив аварійну посадку пасажирський літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України, який слідував за маршрутом Стамбул-Бориспіль
Про це повідомляє видання "Думская”, передає RegioNews.
Борт виконував пасажирський рейс за маршрутом Стамбул - Бориспіль, але в небі над Чорним морем виникла технічна несправність”, - йдеться в повідомленні.
Відомо, що екіпаж літака Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM о 15:25 увімкнув аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700.
Він свідчить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту.
За інформацією видання, в одному з двигунів літака відбулося різке падіння тиску масла.
Літак успішно приземлився в аеропорту Одеси, наразі встановлюються всі обставини інциденту.
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