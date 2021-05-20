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20 травня 2021, 17:13 1351

В Одесі аварійно приземлився пасажирський літак, поломка сталася над морем

20 травня 2021, 17:13 1351
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Фото: із відкритих джерел
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В Одесі здійснив аварійну посадку пасажирський літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України, який слідував за маршрутом Стамбул-Бориспіль

Про це повідомляє видання "Думская”, передає RegioNews.

Борт виконував пасажирський рейс за маршрутом Стамбул - Бориспіль, але в небі над Чорним морем виникла технічна несправність”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що екіпаж літака Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM о 15:25 увімкнув аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700.

Він свідчить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту.

За інформацією видання, в одному з двигунів літака відбулося різке падіння тиску масла.

Літак успішно приземлився в аеропорту Одеси, наразі встановлюються всі обставини інциденту.

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МАУ Одеса літак аеропорт аварія

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