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20 травня 2021, 15:04 69

У Кіровоградської області під час буревію зірвало дах зі школи

20 травня 2021, 15:04 69
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Фото: з відкритих джерел
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У селі Красносілка Олександрівського району під час буревію вітер пошкодив дах школи, але найбільше постраждав спортивний зал. Школярів перевели на дистанційне навчання

Як передає RegioNews, про це "Суспільному" розповіла директорка Любов Нестройна.

"Вчора ввечері піднявся сильний вітер і почався дощ, який йшов протягом години. Місцеві жителі кажуть, що бачили смерч або торнадо, яке пішло прямо на нашу школу. Найбільше зачепило спортивний зал, порозкривало шифер. Розбите одне велике металопластикове вікно, ще у 10 вікнах побиті шибки. Збитки завдані хороші", - говорить Нестройна.

За її словами, в цей час у школі нікого не було, тому що наслідки могли бути трагічні.

Ми не могли витягнути руками шифер, який застряг у землі. Біля житлового будинку, який розташований поруч біля школи, зірвало металеву драбину, такий сильний був вітер", - додала вона.

Після негоди зусиллями працівників школи, місцевих жителів та старости села дах школи накрили плівкою.

На місці події працює спеціальна комісія з Олександрівки, яка буде оцінювати збитки завдані негодою.

Раніше повідомлялося, що в Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.

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