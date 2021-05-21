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21 мая 2021, 10:31 278

На Ивано-Франковщине лесовоз упал в реку, двое человек погибли

21 мая 2021, 10:31 278
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Фото: из открытых источников
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В Калушском районе Ивано-Франковской области произошла смертельная авария - перевернулся и упал в реку лесовоз, в результате чего двое человек погибли

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 20 мая около десяти часов вечера в селе Шевченково. Грузовой автомобиль-лесовоз "КамАЗ", в салоне которого было три человека, упал с моста в реку. Двое из них погибли, еще один получил травмы.

По предварительной информации, погибшие - водитель 1979 года рождения, житель села Лолин, и пассажир 1994 года рождения, житель села Подлески. Еще один пассажир, 1991 года рождения, госпитализирован", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным выводам экспертов, водитель лесовоза не справился с управлением, и автомобиль упал с моста в реку с высоты примерно шесть метров.

Он был полностью загружен древесиной. На месте продолжают работать следователи и криминалисты.

На зображенні може бути: дорога та дерево

Напомним, ранее в Карпатах вспыхнул пожар развлекательном комплексе, который на Пасху посетил Зеленский.

Ивано-Франковск авария лес ДТП смерть спасатели

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