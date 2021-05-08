У Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира
На місце прибули рятувальники ДСНС, вони намагаються загасити пожежу
На місце прибули рятувальники ДСНС, вони намагаються загасити пожежу
У Подільському районі Києва сталася пожежа на 25 поверсі житлового будинку. Відомо, що вогонь охопив квартиру в новобудові.
Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний”, передає RegioNews.
Прямо зараз палає квартира на останньому поверсі дому, що на Балтійському провулку 5. На місці вже працюють рятувальники ДСНС, сподіваємось, що обійдеться без потерпілих”, - йдеться в повідомленні.
У коментарях під відео користувачі соцмережі повідомляють, що роботу пожежних сильно ускладнює велика кількість припаркованих автомобілів під будинком, а пожежна драбина не дістає до 25 поверху.
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