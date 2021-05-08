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08 травня 2021, 18:42 5

У Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира

08 травня 2021, 18:42 5
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На місце прибули рятувальники ДСНС, вони намагаються загасити пожежу
На місце прибули рятувальники ДСНС, вони намагаються загасити пожежу
Фото: із відкритих джерел
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У Подільському районі Києва сталася пожежа на 25 поверсі житлового будинку. Відомо, що вогонь охопив квартиру в новобудові.

Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний”, передає RegioNews.

Прямо зараз палає квартира на останньому поверсі дому, що на Балтійському провулку 5. На місці вже працюють рятувальники ДСНС, сподіваємось, що обійдеться без потерпілих”, - йдеться в повідомленні.

У коментарях під відео користувачі соцмережі повідомляють, що роботу пожежних сильно ускладнює велика кількість припаркованих автомобілів під будинком, а пожежна драбина не дістає до 25 поверху.

Нагадаємо, на Вінниччині вибух газу зруйнував будинок, його власницю дістали з-під завалів.

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