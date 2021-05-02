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02 травня 2021, 16:22 45

Подружжя Зеленських таємно приїхало в Карпати: ЗМІ показали фото

02 травня 2021, 16:22 45
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Про візит в Офісі президента не повідомляли
Про візит в Офісі президента не повідомляли
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою таємно вирушили в Карпати.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Подружжя 1 травня відвідало селище Верховина, що в Івано-Франківській області. Візит був не робочим, офіційно про нього нічого не повідомлялося.

"Ніхто не очікував, але сьогодні, 1 травня, Верховину відвідав президент України Володимир Зеленський. Це був не офіційний візит, а відпочинок", - йдеться у повідомленні.

Зеленські багато фотографувалися з усіма охочими.

Нагадаємо, що перші дні Нового року президент провів в Карпатах на гірськолижному курорті "Буковель".

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