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09 травня 2021, 11:25 12

Зеленський привітав українців з 9 Травня

09 травня 2021, 11:25 12
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На думку президента, цього дня слід з вдячністю згадати тих, хто загинув на війні, а не їсти шашлики та влаштовувати фотосесії зі зброєю
На думку президента, цього дня слід з вдячністю згадати тих, хто загинув на війні, а не їсти шашлики та влаштовувати фотосесії зі зброєю
Фото: Офіс президента України
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Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і нагадав про окупацію Донбасу і Криму.

Відео привітання розміщене на сайті Офісу президента України, пише RegioNews.

У своїй промові Зеленський зокрема зазначив, що на фронтах Антигітлерівської коаліції воювали щонайменше сім мільйонів українців, без яких перемога була б неможлива.

Що для нас перемога над нацизмом? Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що в Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. І через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови,- підкреслив президент.

Глава держави також зазначив, що романтика на війні буває лише в кіно, а в житті треба пам`ятати про трупи, каліцтва, руїни, концтабори та інші реалії війни.

…для нас перемога над нацизмом – це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики. Це не наліпки на авто, а квіти на могилу предкам. Це не карнавал, не костюмована вечірка й точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках, - наголосив Зеленський.

Насамкінець президент нагадав українцям про війну на Донбасі та окупацію Криму, які нині героїчно воюють, аби повернути Україні Донецьк, Луганськ і Ялту.

З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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