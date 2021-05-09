Зеленський привітав українців з 9 Травня
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і нагадав про окупацію Донбасу і Криму.
Відео привітання розміщене на сайті Офісу президента України, пише RegioNews.
У своїй промові Зеленський зокрема зазначив, що на фронтах Антигітлерівської коаліції воювали щонайменше сім мільйонів українців, без яких перемога була б неможлива.
Що для нас перемога над нацизмом? Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що в Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. І через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови,- підкреслив президент.
Глава держави також зазначив, що романтика на війні буває лише в кіно, а в житті треба пам`ятати про трупи, каліцтва, руїни, концтабори та інші реалії війни.
…для нас перемога над нацизмом – це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики. Це не наліпки на авто, а квіти на могилу предкам. Це не карнавал, не костюмована вечірка й точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках, - наголосив Зеленський.
Насамкінець президент нагадав українцям про війну на Донбасі та окупацію Криму, які нині героїчно воюють, аби повернути Україні Донецьк, Луганськ і Ялту.
З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні, - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.