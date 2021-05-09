Зеленський привітав українців з 9 Травня

На думку президента, цього дня слід з вдячністю згадати тих, хто загинув на війні, а не їсти шашлики та влаштовувати фотосесії зі зброєю

На думку президента, цього дня слід з вдячністю згадати тих, хто загинув на війні, а не їсти шашлики та влаштовувати фотосесії зі зброєю

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і нагадав про окупацію Донбасу і Криму.

Відео привітання розміщене на сайті Офісу президента України, пише RegioNews. У своїй промові Зеленський зокрема зазначив, що на фронтах Антигітлерівської коаліції воювали щонайменше сім мільйонів українців, без яких перемога була б неможлива. Що для нас перемога над нацизмом? Це пам'ять. Про її страшну ціну. Про те, що в Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п'ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. І через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови,- підкреслив президент. Глава держави також зазначив, що романтика на війні буває лише в кіно, а в житті треба пам`ятати про трупи, каліцтва, руїни, концтабори та інші реалії війни. …для нас перемога над нацизмом – це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики. Це не наліпки на авто, а квіти на могилу предкам. Це не карнавал, не костюмована вечірка й точно не фотосесія політиків у формі армії, до якої вони не мали стосунку, з кулеметом, який вони не вміють тримати в руках, - наголосив Зеленський. Насамкінець президент нагадав українцям про війну на Донбасі та окупацію Криму, які нині героїчно воюють, аби повернути Україні Донецьк, Луганськ і Ялту. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні, - підсумував Зеленський. Нагадаємо, 9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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